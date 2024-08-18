الحشد ينفذ عملية استباقية شملت قرى مهجورة في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، (18 آب 2024)، عن تدمير كهوف "قد تستغلها عصابات داعش الإرهابية" في محافظة ديالى.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، قد أنجزت مهامها ضمن العملية الأمنية التفتيشية المشتركة شمالي ديالى ضمن جهود تأمين الزيارة الأربعينية".

وأوضح، أن "العملية شملت القرى المهجورة التي قد تستغلها بعض الزمر الإرهابية كمضافات لاستهداف المدنيين الآمنين أو الطريق الرئيس الواصل بين منفذ المنذرية الحدودي وناحية السعدية الذي يشهد زخما مروريا للزائرين المحليين أو الأجانب المتوجهين صوب كربلاء المقدسة".

واسفرت العملية، وفقاً للبيان، عن "تفتيش ومسح للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة في الطرق النيسمية وتدمير بعض الكهوف التي قد تستغلها فلول داعش الإرهابي لتعكير أجواء مناسبة الزيارة المليونية العالمية".

وكانت قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي قد أطلقت في وقت سابق من اليوم، عملية أمنية واسعة لتطهير وتفتيش حوض الثلاب جنوب قضاء خانقين وذلك ضمن برنامج العمليات الاستباقية لتأمين طريق الزائرين.