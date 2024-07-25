الحشد الشعبي يوجز أبرز نتائج عمليته الاستباقية الجارية غرب الانبار

اعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عن تحقيق إنجازات جديدة ضمن العملية الاستباقية التي تجري في مناطق غرب الأنبار، حيث تمكنت القوات من العثور على ميدان رمي ودراجة نارية وعبوة ناسفة ومضافة لتصليح الدراجات.

وأكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان أن ما عثر عليه كان نتيجة لجهود التفتيش الدقيقة والمستمرة التي تقوم بها القوات المشاركة في العملية، مشيرا إلى أن ميدان الرمي كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للتدريب، فيما كانت الدراجة النارية والعبوة الناسفة مجهزتين لعمليات إرهابية.

وأضاف تم العثور على مضافة تستخدم لتصليح وتجهيز الدراجات النارية لأغراض تفجيرية، مؤكدا أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك العبوة الناسفة بأمان، وأن القوات مستمرة في عملياتها لتطهير المنطقة من جميع التهديدات الإرهابية.

وأشاد بالتعاون الكبير من السكان المحليين الذين يسهمون في تقديم المعلومات الحيوية، داعياً الجميع إلى الاستمرار في دعم القوات الأمنية لتحقيق الاستقرار والأمان في جميع أنحاء المنطقة