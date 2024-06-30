المساءلة والعدالة: ركن حماية العملية السياسية في العراق هي السلطة القضائية ممثلة برئيسها وكادرها

أكدت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، ان ركن حماية العملية السياسية في العراق هي السلطة القضائية ، ممثلة بشخص رئيسها وكادرها الوطني.

وذكرت الهيئة في بيان:" في ظل التطور المتواصل في عمل السلطة القضائية ومفاصلها وقطعها شوطا" مهما" في إثبات استقلاليتها وتعزيز مكانتها كصمام أمان للعملية السياسية في العراق والضامن لحقوق وحريات العراقيين ، فان ما تم تداوله من نوايا خبيثة للتقليل من شأن وأستقلال ومهنية السلطة القضائية العراقية وكوادرها يندرج في مسمى التدخل السافر وغير المسؤول وانتهاكا" صريحا" لسيادة دولة مستقلة حريصة على مبادىء الديمقراطية و احترام سلطة القانون .

واضافت:" ان الادعاءات المروجة من قبل أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي بحق شخص رئيس السلطة القضائية وأعضائها لن تقلل من احترام وتقدير ومكانة حماة القانون الذين عرفوا بولائهم للعراق وعملوا بجد وإخلاص للحفاظ على مسار العدالة في العراق الجديد وكفالة الحقوق والحريات لجميع العراقيين دون تمييز لانتماءاتهم أو طوائفهم".

واكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إن المساس بسمعة ومهنية القضاء العراقي والتشكيك بعمله لن يغير من ثقتنا بها ويعزز فينا القناعة بأن ركن حماية العملية السياسية في العراق هي السلطة القضائية ممثله بشخص رئيسها وكادرها الوطني.