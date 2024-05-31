إنطلاق التعداد التجريبي في 86 محلّة عراقية والباحثون يجوبون المنازل

انطلقت مرحلة التعداد التجريبي في عموم المحافظات العراقية اليوم الجمعة، ويستمر لأسبوعين، والذي سيكون مرحلة أولى يقوم بها اكثر من 700 باحث وعداد، فيما سيتولى هؤلاء الباحثون فيما بعد مهمة تدريب الباحثين والعدادين الاخرين المسؤولين عن التعداد السكاني الاساسي في تشرين الثاني المقبل.

وسيشارك في التعداد التجريبي 764 باحثًا، والذين سيتحولون فيما بعد لمدربين للباحثين والعدادين في التعداد السكاني العام المقرر اجراؤه في تشرين الثاني المقبل والذين سيبلغ عددهم اكثر من 130 الف باحث وعداد جميعهم من كوادر المعلمين والمدرسين.

ويشمل التعداد التجريبي 86 محلة في 18 محافظة، وهو الأول من نوعه منذ حوالي 40 عاما حيث ان اخر تعداد سكاني شامل في العراق ويشمل كردستان كان عام 1987، اما تعداد 1977 فلم يشمل إقليم كردستان.

وتقسم المحلات بواقع 46 محلة في الريف، و40 محلة في الحضر، وتقسم على المحافظات كافة، ففي بغداد سيكون التعداد في 6 محلات، و6 في البصرة، و5 في نينوى و8 في ذي قار.

وكذلك 8 محلات في السليمانية، و3 في أربيل و8 في دهوك، و4 في كركوك، و6 في النجف، و6 في بابل، و3 في ديالى، و7 في ميسان، و3 في كربلاء، و2 في الديوانية، و7 في الانبار، و4 في المثنى.

كما تم تقسيم المحلات في التعداد التجريبي إلى 450 بلوكاً موزعاً في جميع المحافظات ويتراوح بين 20-30 بلوكاً في كل محافظة.

وأوضحت التحضيرات من داخل المحافظات، استعدادًا أمنيًا واسعًا لغرض اجراء التعداد التجريبي، ولاسيما في محافظة كركوك التي شهدت انتشارا امنيا واسعا.