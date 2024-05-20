السوداني يعزي قائد الثورة الاسلامية في ايران والشعب الايراني بوفاة رئيسي ووزير الخارجية

عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المرشد الاعلى والشعب الايراني بوفاة رئيسي ووزير الخارجية.

وقال السوداني في بيان : ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران.

واضاف : إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعباً، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة.

وختم : نسأل الله أن يرحم الراحلين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون"