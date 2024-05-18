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القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي يشكو مظلومية السليمانية من حيث الاعمار


اشتكى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم السبت (18 ايار 2024)، من مظلومية السليمانية ونقص المشاريع فيها مقارنة بأربيل عاصمة اقليم كردستان.

وقال سورجي في حديث صحفي" إن "السليمانية هي الأكثر سكانا من بين محافظات إقليم كردستان وبالتالي يجب أن توزع المشاريع بحسب النسب السكانية، ولكن ما يجري هو العكس".

وأضاف أن "السليمانية تعاني من نقص في المشاريع الاستراتيجية والخدمية وأغلب المشاريع توجه صوب أربيل"، مبينا انه "على حكومة الإقليم أن تعتمد مبدأ العدالة والشفافية والحاجة في توزيع المشاريع، فمن غير المعقول وجود شوارع 150 و170 مترا في أربيل، وما تزال السليمانية شوارعها محدودة وأكبر شارع فيها هو شارع 60 مترا فقط، ما عدا المشاريع الأخرى".

ويعيش اقليم كردستان خلافات مستمرة بين السليمانية التي تعد معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واربيل عاصمة الاقليم ومعقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يبدي الاتحاد الوطني الكردستاني اعتراضه على طريقة حكم الاقليم من قبل الديمقراطي الكردستاني.

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