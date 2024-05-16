رئيس الجمهورية وبشار الاسد يؤكدان على أهمية العمل على نزع فتيل الأزمات والعمل على إرساء الأمن والاستقرار وحسم النزاعات

التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المقامة في البحرين.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الرئيس بالعلاقات بين البلدين والتعاون الذي يجري على العديد من الصعد سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود، مشيرا إلى دعم العراق لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا.

وحول تطورات الأوضاع في المنطقة، أكد الرئيسان أهمية العمل على نزع فتيل الأزمات والعمل على إرساء الأمن والاستقرار وحسم النزاعات عبر الحوار ووفق مبدأ احترام سيادة الدول، وضرورة العمل الفاعل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على دعم منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة