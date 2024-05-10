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تعيين شيخ عشيرة الجغايفة مستشاراً لرئيس هيئة الحشد الشعبي


افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، بتعيين شيخ عشيرة الجغايفة عواد سعيد الجغيفي بمنصب مستشار رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر  انه "تم تعيين شيخ عشيرة الجغايفة عواد سعيد الجغيفي بمنصب مستشار رئيس هيئة الحشد الشعبي".

يشار الى ان الشيخ عواد الجغيفي احد قيادي ومرشحي تحالف "عزم" خلال انتخابات مجالس المحافظات ويحظى بقبول شعبي كبير في محافظة الانبار.

وعشيرة الجغايفة هي أحدى أكبر عشائر الأنبار، ووقفت ضد تنظيم داعش، ومنعت دخوله إلى قضاء حديثة، بالرغم من الحصار الذي فرضه التنظيم الإرهابي على المدينة لمدة سنة ونصف.

يشار الى ان الشيخ عواد سعيد الجغيفي، أحد شيوخ عشائر الجغايفة غربي الانبار، اكد الجمعة (8 اذار 2024)، ان استشهاد شقيقه لن يثني العشيرة عن مقارعة الإرهاب أو السماح بالمساس بأمن حديثة والأنبار والعراق بشكل عام، وذلك في اول تعليق على استشهاد شقيقه عبد الرحمن، فيما أشّر حشد الانبار وجود استراتيجية جديدة لتنظيم داعش الارهابي في الصحراء.

وقال الجغيفي وهو أحد شيوخ عشيرة الجغايفة التي تسكن قضاء حديثة في تصريح لـ "بغداد اليوم" إن "استشهاد شقيقه لن يثني العشيرة أن تكون مشاريع فداء للوطن، والتصدي لداعش المجرم".

وأضاف أن "عشيرة الجغايفة كانت وستبقى صنديدا ضد كل من يحاول المس بأمن حديثة والأنبار والعراق بشكل عام".

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