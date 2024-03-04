فالح الفياض : وجود التحالف الدولي واحد من الموانع التي تعوق امتلاكنا أنظمة دفاع جوي حديثة.

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن وجود التحالف الدولي واستباحة أجواء العراق واحد من الموانع التي تعوق امتلاكنا أنظمة دفاع جوي حديثة.

وقال في تصريح متلفز: ان استهداف مقرات الحشد الشعبي ومستشفياته في القائم أمر بشع ويعكس حالة التخبط لدى القوات الأمريكية.

واوضح الفياض: داعــش لم يعد يشكل تهديداً بسبب قدراتنا العسكرية وانعدام الحاضنة وقد لمست تفاعلاً إيجابياً في الأنبار وهناك مقاتلون في الصحراء وهو ما أشهرنا بالتفاؤل.

واكد الفياض : لدينا شبكة من الأجهزة والقدرات الاستخبارية الفعالة والمؤثرة التي لديها عمليات اختراق استباقية مهمة للمجاميع الارهابية .

وتابع :لدينا قوات ضخمة وكبيرة وداعش مجرد عصابات متفرقة هنا وهناك، ومن يقاتلها في نينوى وصلاح الدين هم أبناء السنة بالدرجة الأساس .

واشار الفياض إلى ان خروج التحالف الدولي يجب أن يكون سلساً وسياسة الحوار ليست عملية بطيئة لكن عدم الاستجابة لطلب الخروج قد يحدث مشاكل ، و هناك أمم تقدم مئات الشهداء لتحقيق السيادة والاستقلال.