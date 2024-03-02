بكل صلافة وتعنت ..... مسؤول أمريكي: ليس هناك خطة لانسحاب التحالف الدولي من العراق

على الرغم من المطالبات الشعبية والسياسية بوجوب خروج قوات الاحتلال الامريكي الا ان الجانب الامريكي لازال مصرا على التواجد في العراق ووصلت التصريحات السياسية الى اعلى الدرجات كان اخرها تصريح رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الى قال ان مسالة خروج القوات الامنية من العراق قرار ثابت ولا يمكن الرجوع عنه

واخر تصريحات الجانب الامريكي حول هذا الموضوع جاءت على لسان المبعوث الامريكي للتحالف الدولي ايان مكاري الذي قال إنه ليس هناك خطة حاليا لانسحاب القوات من العراق

وفي مقابلة مع قناة "الحرة"، أوضح مكاري إن العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دور قيادي فيه، مشددا على أن التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم.

وأكد مكاري أن هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين، لافتا الى أن هناك مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف.

وتابع، "بشكل عام هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش"، مشيراً الى أن قوات للتحالف تقوم بتوفير التعاون التقني مع العراقيين ودور التحالف في العراق هو دور داعم، مشددا على أن "القوات العراقية لها قدرات متقدمة جدا في محاربة عناصر التنظيم".

وستلقي هذه التصريحات الصلفة بظلالها على الوضع الامني في العراق فهذه التصريحات لن تروق للمقاومة الاسلامية في العراق وستعاود مرة اخرى مهاجمة القواعد العسكرية الامريكية في العراق وسوريا بعد ان اوقفتها لاعطاء الجهد الدبلوماسي دورا اكبر لاخراج هذه القوات المحتلة والظاهر ان الامر لن ينفع الا بقوة السلاح وابطال المقاومة الاسلامية في العراق على اهبة الاستعداد في ضرب الاهداف الامريكية التي حتما ستوجعهم ليعيدوا التفكير مرة اخرى بالخروج من العراق بشكل اسرع .