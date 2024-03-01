ترامب: زرت العراق وانا متوتر واتصبب عرقا من الخوف

بدا المرشح الرئاسي الأمريكي للولاية الثانية ، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سخيفا وفكاهيا ، حيث ادعى ان الحرب في غزة لم تكن لتحدث لو كان في منصبه السابق ، فيما أشار الى انه كان يتصبب عرقا من الخوف خلال زيارته الى العراق.

ونقل موقع صحيفة دسباتج الامريكية خطاب ترامب، "كان متوتراً للغاية أثناء سفره إلى العراق في زيارة ذات مرة، لدرجة أنه كان يتصبب عرقاً بغزارة من الخوف وكان يفكر في منح نفسه وسام الشرف من الكونغرس بسبب الذهاب الى ذلك المكان".

وأضاف ان "ترامب بلغ من السخافة لدرجة انه انتحل شخصية بايدن وهو يضيع ويتجول على المسرح"، مصورا نفسه على انه " ضحية و"منشق سياسي" وحذر من أن "جو بايدن يشكل تهديدا للديمقراطية" وهو "محاط ببعض الفاشيين السيئين للغاية". بحسب قوله .

وهدد ترامب في خطابه بانه اذا فاز في الانتخابات القادمة فسوف يقوم بمحو ما اطلق عليه تسمية " الدولة العميقة" في الولايات المتحدة وسأطرد البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل الذين استخدموا نظامنا القضائي كسلاح".

وأشار الى يوم الانتخابات القادمة نهاية هذا العام واصفا إياه بانه "سيكون "يوم التحرير" للأميركيين الذين يعملون بجد، اما بالنسبة للكاذبين والغشاشين والمحتالين والرقابة والمحتالين الذين استولوا على حكومتنا، فإنه سيكون يوم حسابهم"