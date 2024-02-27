الأمن الوطني يفكك شبكتين تتاجران بأراضٍ حكومية في ذي قار والأنبار

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكتين تتاجران بأراضٍ حكومية في محافظتي ذي قار والأنبار.

وذكر الجهاز في بيان ان "الجهاز تلقى معلومات مؤكدة وردت إلى جهاز الأمن الوطني في ذي قار عن وجود (3) أشخاص يتاجرون بأراضٍ تابعة للدولة بطرق احتيالية، تمكنت مفارزنا في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض عليهم"، مشيرا الى ان "هؤلاء المتهمين، يعملون على بيع قطع أراضي للمواطنين الأبرياء على أنها أراضٍ زراعية وفي حال شرائها ستصبح واقع حال ولا يمكن إخلاؤها من ساكنيها، ليتم الإطاحة بهم بالجرم المشهود وهم يبيعون إحدى الأراضي وبحوزتهم مبلغ (7) ملايين دينار، وسجل عقود بيع وشراء".

وأضاف البيان "وفي محافظة الانبار تمكنت مفارزنا من الإطاحة بشبكة مكونة من (7) أشخاص يروجون معاملات وهمية لمنح قطع أراض للأرامل والمطلقات مقابل أموال، حيث ضبط بحوزتهم مجموعة من المعاملات ومبالغ مالية".

وتابع "كما تمكن جهازنا في محافظة نينوى من القبض على شخص يروج معاملات قطع اراضٍ للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وقد تم استدراجه إلى كمين والإطاحة به بالجرم المشهود".

واكد البيان، انه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".