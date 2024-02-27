مصدر: فؤاد حسين يعرقل مفاوضات الاتفاق الامني مع تركيا

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بان الاكراد يعطلون التوصل لاي اتفاق امني مع تركيا.

وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن "اللجنة العراقية عقدت اخر اجتماع لها مع الجانب التركي في 19 كانون الاول الماضي", مبينا ان " وزير الخارجية فؤاد حسين طلب ان يكون الاجتماع الثاني في الشهر الجاري لكنه لم يعقد لغاية الان".

واوضح المصدر ان " الاكراد يتهربون من عقد الاجتماع بسبب تعرضهم لضغوطات كونهم طرفا رئيسا في دعم حزب العمال الكردستاني".

ولفت الى ان "العراق حريص على توقيع اتفاق أمنى مع تركيا ومنع ان يكون منطلق لأي عمل عدائي تجاه دول الجوار".

واشار المصدر الى ان "اللجنة تضم وزير الخارجبة فؤاد حسين ووزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزير داخلية اقليم كردستان"