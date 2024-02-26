السوداني يبحث مع السفير الإيراني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة على تنمية العلاقات مع جميع بلدان المنطقة، وتعمل على المشاريع الكبرى التي تحقق التكامل الشامل بين هذه البلدان، التي تجمعها روابط ومشتركات كثيرة وخطط التنمية الطموح، بما يوطد الاستقرار الإقليمي والدولي.