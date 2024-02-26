رئيس أركان الجيش يتفقد سير الخطة الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة لزيارة النصف من شعبان

تفقد رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد سير الخطة الأمنية، في محافظة كربلاء المقدسة، لزيارة النصف من شعبان، يرافقه قائد القوات البرية وأمين سر العمليات رئاسة أركان الجيش.

وذكر بيان لوزارة الدفاع كان في الاستقبال قائد العمليات وقائد شرطة المحافظة وعدد من ضباط ركن قيادة العمليات حيث قدّم قائد عمليات كربلاء المقدسة إيجازاً مفصلاً بشأن الخطة الأمنية المعدة لتأمين مراسيم الزيارة ومراحل تنفيذها والاطلاع على الواقع الأمني والخدمي في المحافظة، فضلاً عن الاستعداد ووضع الحلول لمجابهة أي تهديد.

ووجّه رئيس أركان الجيش، القادة والآمرين والأجهزة الأمنية الأخرى بتكثيف الجهد الاستخباري، والقيام بعمليات أمنية ضد الخارجين عن القانون، مثنياً على التعاون والتنسيق المشترك مع الدوائر الخدمية واستنفار كافة الإمكانات والطاقات، من أجل توفير الخدمات الضرورية للزائرين لحين عودتهم إلى ديارهم سالمين حال انتهاء الزيارة.

وكانت المحطة الثانية زيارة ديوان المحافظة، إذ كان في استقبال رئيس أركان الجيش محافظ كربلاء المقدسة.

وجرى بحث ومناقشة الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وقدّم المحافظ الشكر والامتنان للقوات الأمنية بصورة عامة والقطعات العسكرية في المحافظة بصورة خاصة على جهودها المبذولة في كل المناسبات الدينية والسهر على أمن وراحة الزائرين.