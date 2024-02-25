السوداني يبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية والمراجع العظام ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للشعب العراقي الكريم، وأبناء الامة الإسلامية، والمراجع العظام، حلول ذكرى ولادة الإمام المهدي، عجّل الله تعالى فرجه الشريف.

وقال في تغريدة على موقع أكس كما نبارك لكل زائر قصد كربلاء الشهادة، في زيارة النصف من شعبان سعيه وزيارته، ونسأل الله جلّ وعلا قبول صالح الأعمال.. كما نستذكر في هذه المناسبة، فتوى الجهاد الكفائي المباركة، التي صدرت عن سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني عام 1435 هـ، ووقوف الشعب العراقي صفاً واحداً ضد خوارج العصر، الإرهاب الداعشي المندحر.

وتابع : دعاؤنا أن يحفظ الباري كلّ العراقيين وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار، والرحمة لكل شهدائنا الأبطال، والشفاء التام للجرحى والمصابين.