السوداني يتوجه إلى هولندا في زيارة رسمية

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة بغداد متوجهاً إلى هولندا في زيارة رسمية.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء, كان السوداني قد تلقى فيمنتصف كانون الثاني الماضي دعوة رسمية من نظيره الهولندي مارك روته، لزيارة هولندا، من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة بين البلدين، ونقل رغبة حكومة بلاده في زيادة مستويات التعاون.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لكون السوداني أول رئيس وزراء عراقي يزور هولندا.

والهدف من الزيارة بعد تلبية الدعوة هو تشجيع الشركات الهولندية للعمل في العراق في ظل رغبة هولندية واضحة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية فيه مثل مشروع طريق التنمية. (هناك شركات هولندية مهمة تعمل في العراق مثل شركة بوسكاليس التي تعمل مع وزارة النفط على انشاء مدينة صناعية مع وزارة النفط، وشركة شل التي تواصل العمل في قطاع الغاز تحديدا مع شركة غاز البصرة، وكما هو معروف استثمار الغاز يمثل محور مهم من محاور الاصلاح الاقتصادي في العراق.

حيث سيجري رئيس الوزراء خلال الزيارة، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهولندي تتمحور حول تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في مجالات الزراعة وتطويرها، وتقنيات الري والمياه، ومختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.