مطالبات نيابية بردع الضربات الامريكية.. "اين موقف الخارجية"؟

انتقدت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، اليوم السبت، عدم تضامن القوى السياسية مع قوى الاطار التنسيقي لإخراج القوات الاميركية من البلد، فيما تساءلت عن موقفها من الغارات الجوية التي شنتها امريكا على مدن القائم وعكاشات.

وقالت السلطاني في حديث ل/ المعلومة/، إن "الخارجية مطالبة بردع هذه الاستهدافات عن طريق المحاكم الدولية والتحرك الدبلوماسي الصحيح"، مشيرة الى ان "حفظ دماء القوات الامنية والمدنيين هي مسؤولية حكومية مشتركة".

وتابعت، ان "استنفار وزارة الخارجية ضد قصف مقرات الكيان الصهيوني في اربيل والصمت تجاه غارات امس، هو ازدواجية علنية بالتعامل مع المواقف"، لافتة الى انه "الطائرات الحربية الامريكية مستمرة باستباحة سماء العراق دون رقيب او حسيب".

واختتمت السلطاني حديثها: ان "استمرار سياسة الاستنكار والادانة على مستوى البيانات من وازرة الخارجية سيفتح المجال لواشنطن بمواصلة قصف القوات الامنية والمدنيين العُزل"، مضيفة ان "عدم تضامن القوى السياسية مع قوى الاطار التنسيقي لإخراج القوات القتالية الاميركية من العراق امر في غاية الخطورة".

وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد شنت يوم امس غارات جوية عنيفة استهدفت فيها القوات الامنية والمدنيين في مناطق القائم وعكاشات، من اجل ايجاد دريعة لإبقاء قواتها القتالية داخل الاراضي العراقية.