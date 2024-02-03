برلماني: أمريكا تحاول أن تتسيد في العراق عسكريا.. خروج الاحتلال شكلي

عد عضو مجلس النواب، ثائر مخيف ، اليوم السبت، خروج "الاحتلال" الأمريكي من العراق "شكليا"، فيما أكد أن واشنطن تحاول أن "تتسيد" في البلد بأي طريقة كانت.

وقال مخيف، في حديث ل/ المعلومة/، إن "أمريكا تحاول أن تتسيد في العراق بأي طريقة من الطرق من بينها طريق الاحتلال العسكري"، مؤكدا أن "خروج الأمريكان من العراق كان شكليا، وليس فعليا".

وأضاف، أن "هناك قواعد عسكرية موجودة في العراق، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، والتي تستهدف بين فترة وأخرى مواقع أمنية داخل بغداد والمحافظات"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية مطالبة بتنفيذ قرار البرلمان السابق والذي يخص إخراج جميع القوات الأجنبية".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "أمريكا تتفوق عسكريا على العراق، وتنتهك سيادة البلد مرة بعد الأخرى، دون رادع حقيقي"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الجهات السياسية التي تجامل أمريكا وترفض خروجهم من العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد تقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن عدوان واشنطن على فصائل الحشد الشعبي ومحور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط لن يوقف الفصائل عن استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، مبينا أن الإدارة الأمريكية عليها سحب قواتها من العراق وسوريا.

وكانت الطائرات الأمريكية، قد استهدفت، أمس الجمعة، سلسلة مقرات للحشد الشعبي غرب البلاد ما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.