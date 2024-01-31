تحالف الانبار: الحلبوسي وفر الغطاء السياسي لصفقات الفساد في المحافظة

اكد تحالف الانبار المتحد، اليوم الاربعاء، ارتباط صفقات الفساد الكبيرة التي تم الكشف عنها بالمحافظ الحالي علي الدليمي، مضيفا ان تقدم والحلبوسي يوفرون الغطاء السياسي لإتمام هذه السرقات.

وقال القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، في حديث ل / المعلومة /، إن "هنالك اشتراك واضح لاغلب قادة حزب تقدم والمحافظ الحالي بالصفقات الكبيرة التي تم الكشف عنها من هيئة النزاهة العامة"، لافتا الى ان "المحافظ الحالي متورط بشكل كبير في الصفقات العديدة التي تم من خلالها سرقة المليارات من الانبار".

وتابع، ان " الحلبوسي حصن نفسه من خلال عدم ترك اثر له في السرقات والصفقات التي تمت في الآونة الأخيرة"، مضيفا ان "الأخير يجبر الموظفين الصغار والمساعدين له بالتوقيع على عقود هذه الصفقات منذ ان كان محافظا للأنبار ولغاية الان".

وأضاف، ان "النزاهة مطالبة بجدية اكبر لالقاء القبض على جميع الشخصيات الكبيرة والصغيرة المتورطة في صفقات فساد الانبار"، مبينا ان "حزب تقدم ورئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يوفرون الغطاء السياسي لإتمام هذه السرقات".

وكان مصدر مطلع قد اكد أن "هيئة النزاهة لديها أدلة على تورط محافظ الانبار علي الدليمي بعمليات فساد مالي، فضلا عن توزيع أراضي الدولة بطريقة غير قانونية بدعم من الرئيس المطرود محمد الحلبوسي"، مشيرًا إلى أن "الحلبوسي كثّف اتصالاته مع كبار المسؤولين لتفادي اعتراف الدليمي بالملفات.