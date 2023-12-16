نائب يكشف آخر مستجدات اختيار رئيس البرلمان.. متى موعد الحسم؟

كشف عضو مجلس النواب محمد الصيهود، آخر تطورات ملف اختيار رئيس البرلمان، وفيما حدد أسباب تأجيل الجلسة البرلمانية الأخيرة، بين عدد المرشحين للمنصب.

وقال الصيهود في حديث ل / المعلومة /، إن "الجلسة البرلمانية الخاصة باختيار رئيس مجلس النواب، والتي كان من المفترض عقدها خلال الأسبوع الماضي، تأجلت لعدة أسباب"، مبيناً أن "السبب الأول تمثل بإمكانية عدم تحقيق النصاب القانوني نتيجة العطلة التشريعية، وانشغال أغلبية أعضاء مجلس النواب بالانتخابات المحلية".

وأضاف، أن "القسم الأخر من النواب، مسافر خارج البلاد، وهو ما يصعب تحقيق نصاب الجلسة"، لافتاً الى أن "الامر الثاني يدور حول موقف جميع المكونات السياسية لاسيما الكردي والسني والشيعي المتمثل بالاطار التنسيقي لم يتفقوا لغاية الان على اختيار مرشح معين".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "هناك عدداً من الشخصيات السياسية المرشحة لهذا المنصب، وهو ما أدى انقسام الكتل ما بين مؤيد لهذه الشخصية، ومعارض لغيرها"، لافتا الى أن "عدد المرشحين للمنصب هم كل من شعلان كريم، وعبد الكريم عبطان عن تقدم، سالم العيساوي عن سيادة، بالإضافة الى محمود المشهداني عن تحالف العزم".

واكد الصيهود، أن "ملف انتخاب رئيس البرلمان، ومن المؤكد، أنه سيحسم بعد إجراء انتخابات مجالس الحافظات".

وفي وقت سابق، اكد النائب عن محافظة نينوى يوسف السبعاوي صعوبة توصل القوى السياسية السنية لاتفاق على اختيار مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت، في وقت سابق، تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب الى اشعار اخر