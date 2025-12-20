قيادة شرطة النجف تعتقل أحد الفارين من سجن الأحداث في بغداد

إستطاعت مفارز قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، اعتقال أحد المتهمين الفارين من سجن الأحداث في بغداد، حيث ذكرت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف في بيان، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة محافظة النجف الأشرف، اللواء محمد جابر ذياب الفتلاوي، تمكنت مفارز قسم شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف من إلقاء القبض على أحد المتهمين الفارين من سجن الأحداث في محافظة بغداد".

وأضافت القيادة، أن "عملية القبض جاءت بعد جهد ميداني ومتابعة دقيقة، حيث تم رصد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، وإلقاء القبض عليه أصوليًا"، وتابعت القيادة، أن "المتهم سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".