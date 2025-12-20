الأخبار

الاستخبارات العسكرية: إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك


صرّحت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت على ملاحقة شبكات التهريب والفساد التي تستهدف ثروات البلاد الاقتصادية، وبغية الحفاظ على المال العام وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على ظاهرة التهريب وإنعاش الاقتصاد العراقي وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية من مدير قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الالية الثامنة من احباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى محافظة كركوك".

واشارت الى انه "تم القبض على العجلة وسائقها، وتم تسليمهم مع المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات العسكرية: إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك
دفاع مدني بابل يتسلم دفعة جديدة من سيارات الإطفاء البريطانية لتعزيز منظومته
وزير العدل يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة هروب نزيلين من الأحداث
قيادة شرطة النجف تعتقل أحد الفارين من سجن الأحداث في بغداد
وزارة الدفاع: فعاليات تمرين الصقر الذهبي تحاكي تأمين حدود نينوى والأنبار
الشيخ همام حمودي: مجلس الوزراء يجب أن يكون بعيداً عن المحاصصة
بعثة الأمم المتحدة تعلن توقيع الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها في بغداد
بغداد.. هروب نزيلين متهمين بالقتل والاغتصاب من سجن الأحداث عبر مفرغة هواء
شرطة البصرة تعلن الاطاحة بشبكة ابتزاز بينهم نساء
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الذكاء الصناعي ومخاطره المستقبلية.. تهديد جدي لمئات الملايين من العمال والموظفين؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك