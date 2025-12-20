الاستخبارات العسكرية: إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك

صرّحت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت على ملاحقة شبكات التهريب والفساد التي تستهدف ثروات البلاد الاقتصادية، وبغية الحفاظ على المال العام وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على ظاهرة التهريب وإنعاش الاقتصاد العراقي وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية من مدير قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الالية الثامنة من احباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى محافظة كركوك".

واشارت الى انه "تم القبض على العجلة وسائقها، وتم تسليمهم مع المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".