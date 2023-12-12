مسيحيوا العراق يلغون احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

في بيان لها، قررت بطريركة الكلدان الغاء الاحتفال بعيد رأس السنة واعياد ميلاد المسيح هذا العام، إحتراما لضحايا حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية ، الذي وقع في أيلول الماضي، بالإضافة الى ضحايا "الأراضي المقدسة" في إشارة الى القدس وفلسطين.

وخلال اجتماعهم، قرر زعماء الكنيسة إلغاء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة احتراما لضحايا حريق حفل الزفاف في قرقوش والمحاصرين في الصراع بين إسرائيل وغزة. وأضافوا أن الاحتفالات ستقتصر على الصلوات والطقوس الكنسية، احتراما لضحايا قرقوش والأراضي المقدسة . لذلك لن نتمكن من قبول التهاني واستقبال المسؤولين في الكنائس.

وهي المرة الثالثة التي يلغي في مسيحيوا العراق الاحتفالات بعيد رأس السنة واعياد ميلاد المسيح خلال 10 سنوات، حيث سبق ان أعلنت بطريركية الكلدان في العراق والعالم في عام 2019، إلغاء مظاهر الاحتفال بأعياد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية في العراق، "احتراماً لأرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين سقطوا في ساحات الاحتجاج، وتضامناً مع أوجاع وآلام عائلاتهم"، في إشارة الى تظاهرات تشرين. وفي عام 2014، تم أيضا إلغاء مراسيم احتفالات اعياد الميلاد تضامناً مع العوائل المسيحية النازحة وعوائل شهداء القوات الامنية من الجيش والبيشمركة، بسبب احداث الموصل حينها.

وقد أعرب القادة عن مخاوفهم من تهميش الدولة لحقوق المسيحيين العراقيين، حيث صرحوا: كل ما نخشاه الآن هو أن تستمر الدولة في عدم اتخاذ إجراءات جدية للحفاظ على حقوق المسيحيين وتوفير العدالة لهم وإعادة ممتلكاتهم المغتصبة، لكن لا أحد يستجيب لطلبنا.

وأضافوا: أن المسيحيين بطبيعتهم ومعتقدهم مسالمون. إنهم لا يميلون إلى العنف والانتقام، بل إلى المحبة والرحمة. لكنهم رغم ذلك تعرضوا لضغوط واعتداءات ومحاولات للاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم بطرق ملتوية، مما دفع من يملك الإمكانيات إلى الهجرة، حفاظاً على حياتهم ومستقبل أبنائهم.