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في دبي اعتقال شاب من كربلاء المقدسة انتقد فيضان شوارع المدينة بعد المطر


هذه هي ديمقراطيتهم التي يتشدقوا بها علينا فلم يكن يعلم الشاب باسم رحيم من أهالي كربلاء، أن رحلته السياحية الى دبي ستكون محفوفة بالمخاطر والوقوف خلف القضبان.

 فبعد ان نشر مقطع فيديو على موقع "تيك توك" يتحدث فيه عن غرق شوارع مدينة دبي نتيجة الأمطار، سرعان ما تحركت قوات الأمن في المدينة صوب الفندق الذي يقطنه وبادرت الى اعتقاله بتهمة الإساءة للمدينة، خاصة وأن الفيديو الذي قام بنشره أصبح "تريند" على مواقع التواصل.

وتحدث مقربون من الشاب باسم، عن جهود أهله في متابعة القضية وتوكيل محامين لغرض إطلاق سراحه، فضلا عن مخاطبة السفارة والجهات الرسمية على أمل الإفراج عنه، إلا أن باسم مازال معتقلا لدى السلطات الإماراتية، بحسب ذويه.

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