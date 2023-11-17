العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان

اكد الأمين العام لحزب بيارق الخير، محمد الخالدي، أن التنافس لخلافة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته "بين 6 مرشحين"، منوّهاً إلى أن تحالف "العزم" الأوفر حظاً في الحصول على المنصب.

وقال الخالدي، في حوار متلفز ، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ولا أتصور أن هناك أمراً سياسي في الموضوع، بل جرماً مشهوداً".

واضاف ان “ الجرم المشهود إما يقتل بيده أو يُزور أو يتخابر مع جهة اجنبية ممنوعة، وهذه الأمور هي التي ترفع الحصانة وتسمح بمحاسبة النائب أو أي مسؤول آخر في الدولة دون الرجوع لمؤسسته"، مبيّناً أن الأمر الأخر هو "الحنث باليمين".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14112023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.