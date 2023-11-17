الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي

حذر شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الجمعة، من ظاهرة انتشار السلاح المنفلت الذي ظهر بشكل علني اثناء تظاهرة مناصري حزب تقدم في الانبار .

وقال الشيخ عبد الستار الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ إن " تظاهرة مناصري حزب تقدم التي شهدتها مدن الانبار قبل يومين ، اظهرت امتلاك الحزب لأسلحة خفيفة ومتوسطة تهدد الامن والسلم المجتمعي في الانبار كونها تدار من قبل مجاميع مسلحة غير خاضعة لسيطرة الدولة ما يدعونا الى مطالبة القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ اجراءات رادعة ونزع اسلحة تلك المجاميع قبل خروجها عن السيطرة ".

واضاف الدليمي ان "حزب تقدم يملك فصيل مسلح خارج سيطرة الدولة ويأتمر بأوامر محمد الحلبوسي ويمتك الفصيل اسلحة خفيفة ومتوسطة وعجلات دفع رباعي ويتحرك بشكل طليق كونه يمتلك هويات رسمية ، مبينا ان "هنالك تخوف لدى المواطنين من انتشار السلاح المنفلت مع ظهور مجاميع مسلحة تمتلك صفة رسمية ".

يشار الى ان مصدر امني اكد "قبل يومين" خروج قضاء الكرمة والفلوجة ومناطق مختلفة من مدن الانبار عن السيطرة اثر قيام انصار حزب تقدم بتنظيم تظاهرة استخدم فيها اطلاق العيارات النارية اثر ترويج خبر مفرك نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحزب تقدم مفادة اعادة الرئيس المطرود محمد الحلبوسي الى مجلس النواب".