خبير: أمريكا فشلت امنيا في العراق

اكد الخبير الأمني عقيل الطائي، الاحد، ان أمريكا ساهمت بجعل العراق ارض رخوة ومستودع للجماعات الإرهابية، مضيفا ان الولايات المتحدة لم تساند العراق في الحرب مع داعش رغم وجود اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين الطرفين.

وقال الطائي في حديث ل /المعلومة /، إن "أمريكا حاولت في العديد من المناسبات تفكيك الجيش العراقي عن طريق بعض القادة ومحاولة التمييز وزرع الفتنة بين التشكيلات العسكرية"، مشيرا الى ان "واشنطن لم تطور الجيش العراقي بل رفضت انشاء منصة دفاع جوي بالرغم من الحاجة الماسة لها".

وتابع، أن "أمريكا لم تساعد البلد في الجانب الأمني وهي السبب الأول في عدم قدرة العراق على مواجهة التعرضات الجوية"، لافتا الى ان "واشنطن تعمل على محاربة جميع من يريد فائدة العراقي امنيا".

وبشأن مشروع احتلال العراق عام 2003، يبين الطائي: "أمريكا حاولت تقسيم العراق الى ثلاث دولة بالتعاون مع إسرائيل الا ان الجهات الوطنية تصدت وما زالت تتصدى لهذا المشروع على الرغم من مرور عشرين عاما على الاحتلال، فضلا عن إقامة العديد من القواعد العسكرية لحماية نفوذها العسكري والسياسي".

وساهمت الولايات المتحدة الامريكية في قتل ما لا يقل عن 3 ملاين مواطن بحسب الاحصائيات الرسمية التي تم الإعلان عنها منذ عام 2033 بالإضافة إلى الخسائر الخيالية، فإن المحاكم الدولية وبضغط أمريكي، أجبرت الحكومة العراقية على دفع 400 مليون دولار للحكومة الأمريكية كتعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها القوات الأمريكية خلال هذه الحرب.

وتسببت أمريكا بالخسارة الكبيرة للعراق عبر تأسيس تنظيم داعش الارهابي، حيث اعترف هيلاري كلينتون و دونالد ترامب بان الحكومة الامريكية هي المؤسس الرئيسي لهذا التنظيم الارهابي، وان امريكا عملت مسبقاً على تأسيس وتدريب عناصر التنظيم تحت اسم داعش