طلب نيابي بإقالة وزير الخارجية بعد خطأ استضافة لافروف

طالب النائب جاسم عطوان، اليوم الأربعاء، إعادة النظر في بعض الوزراء بعد اجراء الرقابة الشديدة ، مشيرا الى ان وزير الخارجية تسبب في ازمة خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال عطوان في حديث ل /المعلومة/ إن "مثل هذه الأخطاء تهدد العلاقات الاستراتيجية مع جميع الدول العالم وسط حاجة العراق لهكذا علاقات مثل روسيا"، مشيرا الى ان "الفترة المقبلة ستشهد إعادة النظر في بعض الوزراء بعد اجراء الرقابة الشديدة لهم".

وتابع انه "لا يوجد أي عذر او سبب يبرر خطأ وزير الخارجية فؤاد حسين في استقبال لافروف"، لافتا الى ان "سحب الثقة سيكون من الذين ارتكبوا الأخطاء ولربما وزير الخارجية بعد الخطأ الذي ارتكبه اثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وبشأن الأداء الرقابي لمجلس النواب يبين عطوان، ان "البرلمان وبحسب اللجان والاختصاص تدون الملاحظات على أداء جميع الوزراء من اجل التقييم وإصدار قرارات سحب الثقة ممن يثبت عدم نجاح برنامجهم الحكومة في الفترة الحالية".

وكان المحلل السياسي حسين الكناني قد اتهم في تصريح سابق لـ /المعلومة/ وزير الخارجية بالعمل على تنفيذ اجندات الولايات المتحدة وتوجهاتها.