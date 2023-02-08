عاجل : المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد
الأخبار

طلب نيابي بإقالة وزير الخارجية بعد خطأ استضافة لافروف


طالب النائب  جاسم عطوان، اليوم الأربعاء، إعادة النظر في بعض الوزراء بعد اجراء الرقابة الشديدة ، مشيرا الى ان وزير الخارجية تسبب في ازمة خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال عطوان في حديث ل /المعلومة/ إن "مثل هذه الأخطاء تهدد العلاقات الاستراتيجية مع جميع الدول العالم وسط حاجة العراق لهكذا علاقات مثل روسيا"، مشيرا الى ان "الفترة المقبلة ستشهد إعادة النظر في بعض الوزراء بعد اجراء الرقابة الشديدة لهم".

وتابع انه "لا يوجد أي عذر او سبب يبرر خطأ وزير الخارجية فؤاد حسين في استقبال لافروف"، لافتا الى ان "سحب الثقة سيكون من الذين ارتكبوا الأخطاء ولربما وزير الخارجية بعد الخطأ الذي ارتكبه اثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وبشأن الأداء الرقابي لمجلس النواب يبين عطوان، ان "البرلمان وبحسب اللجان والاختصاص تدون الملاحظات على أداء جميع الوزراء من اجل التقييم وإصدار قرارات سحب الثقة ممن يثبت عدم نجاح برنامجهم الحكومة في الفترة الحالية".

وكان المحلل السياسي حسين الكناني قد اتهم في تصريح سابق لـ /المعلومة/ وزير الخارجية   بالعمل على تنفيذ اجندات الولايات المتحدة وتوجهاتها. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طلب نيابي بإقالة وزير الخارجية بعد خطأ استضافة لافروف
السوداني يصدر توجيهات بشأن تكامل قواعد البيانات الحكومية
انتخاب خالد الدراجي رئيسا للجنة المحافظات النيابية
انتخاب دنيا الشمري رئيسة للجنة المرأة النيابية
استقدام نائب حالي بتهمة تسلم ٧٥٠ ألف دولار لقاء الامتناع عن ممارسة عمله
السيد السيستاني يدعو لتعزيز الجهود لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا
قوات اللواء الثاني عشر حشد شعبي تلقي القبض على مشتبه به افغاني الجنسيه في قاطع عمليات الطارمية
بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يعلن استعداد العراق لاجراء تنسيق دولي واغاثة ضحايا الزلزال
الحشد يصدر بياناً بشأن حملتها الإغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا
نداء من الخارجية الى العراقيين المقيمين بمناطق الزلزال في تركيا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك