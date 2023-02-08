انتخاب خالد الدراجي رئيسا للجنة المحافظات النيابية

استكمل مجلس النواب، الاربعاء، اختيار رؤساء اللجان النيابية.
وقال مصدر صحفي لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم انتخبت النائب خالد الدراجي رئيسا والنائب جواد اليساري نائب اول والنائب كوردو عمر نائب ثان.
وفي وقت سابق من اليوم، انتخبت لجنة الكهرباء والطاقة انتخبت النائب محمد نوري العبدربه رئيسا والنائب وليد السهلاني نائبا اولا والنائب حسن الاسدي نائب ثان.
وحسم مجلس النواب غالبية اسماء رؤساء اللجان النيابية بعد اجتماعات طويلة بين الكتل السياسية.
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