السوداني يجتمع مع لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في قضاء سامراء، اجتماعاً للجنة قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية التي يترأسها محافظ صلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "استمع إلى إيجاز قدمته اللجنة بشأن الإجراءات المتّخذة للنهوض بواقع سامراء والارتقاء بها، والوقوف على معوّقات تنفيذ القانون وتمكين اللجنة من القيام بواجباتها، وتجاوز الإشكاليات التي واجهت تشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية".

وبحسب البيان، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الأهمية الدينية والتاريخية لمدينة سامراء، وما تمثله من رمز للتعايش السلمي بين المكوّنات، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".