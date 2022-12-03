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السوداني يجتمع بمحافظ صلاح الدين وعدد من المسؤولين بمبنى قائممقامية سامراء


عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب بمبنى قائممقامية سامراء.

وقال مصدر صحفي  إن "السوداني عقد اجتماعاً بحضور محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب وعدد من النواب والمدراء العامين في مبنى قائممقامية سامراء".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الى مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

ويجري السوداني، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدة محافظات؛ للاطلاع على واقعها الخدمي والمعيشي، وإطلاق العديد من المشاريع التي من شأنها تقديم خدمة للمواطن.

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