الأخبار

نائب: اجراءات السوداني بمكافحة الفساد في الاتجاه الصحيح وننتظر وصوله للحيتان


وصف النائب عن كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اجراءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمكافحة "تسير بالاتجاه الصحيح".

وقال الساعدي في حديث صحفي ان :"الهيأة العليا لمكافحة الفساد تضم هياة النزاهة وفي إطار قانوني وقوة تنفيذية حتى لا يعاب على الحكومة تشكيل هيئات خارج القانون، وهي منظومة رقابية وأمنية قادرة على إنفاذ القانون وتحقيق البرنامج الحكومي فيما يخص مكافحة الفساد".

وشدد بـ"ضرورة تعاضد الجهود وتنسيق المواقع لتمكن هذه المنظومة الرقابية من تنفيذ الواجبات المناط لها"، مستدركاً "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينتظر منه الكثير وملفات الفساد كثيرة وهو بحاجة الى منظومة قادرة على كشف الملفات وتنفيذ القانون".

  واكد الساعدي "حاجة الحكومة الى رؤية واضحة لإعادة الثقة مابينها وبينها مؤسسات الدولة". 

وتابع، انه "تم القبض على مجموعة من الاشخاص ويبدو انهم يمثلون الحلقة الاصغر في سرقة القرن ويجب ان تمتلك الحكومة من الجرأة الكشف عن الحيتان الكبيرة". 

واشار الساعدي الى "استمرار الاجراءات القضائية للكشف عن المتورطين، وربما يتم التستر او اخفاء بعض الاسماء وعدم الاعلان عنها لغايات تحقيقية والاجراءات بالمجمل تسير بالاتجاه الصحيح".   

وحول الزيارات المنكوكية للسوداني، اوضح الساعدي "من الضروري ان ينفتح العراق على جيرانه والقوى الاقليمية ويلعب دوره الحقيقي وفقا لمصلحته الوطنية ومبادئ حسن الجوار ولا ننسى ان واحدة من اهم المفاتيح في البلد هو خارجي وهناك انتهاك للمياه والقصف واحتلال وانتهاك السيادة".

وختم بالقول "رئيس الوزراء بعد ان اكمل تنظيم وترتيب اوراقه الداخلية وانطلق ببرنامجه الحكومي لابد ان ينتقل الى مرحلة الحراك الاقليمي والمسارات الدولية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يعلق بشأن زيارته الى ايران: أجرينا مباحثات جدّية
نائب: اجراءات السوداني بمكافحة الفساد في الاتجاه الصحيح وننتظر وصوله للحيتان
سلطـة الطيـران المدني تصدر قراراً مهماً بشأن شهادة التلقيح
بالتنسيق مع الإنتربول السوري.. السلطات العراقية تسترد متهمين اثنين من داعش مطلوبين للقضاء
قانوني يؤكد استمرار الإجراءات القضائية بحق "نور زهير" حتى بعد تسليمه المبالغ المسروقة
البرلمان ينتظر تقريرا مفصلا من الجهات الرقابية بشأن "الأمن الغذائي"
أول تعليق للإطار التنسيقي على التغييرات في المنظومة الامنية
البرلمان يتحرك نحو السفير الكوري لحل أزمة مجمع بسماية
محلل سياسي : ادانة حكومة الكاظمي بالفساد لاتحتاج المزيد من الأدلة
"اثر فسادها"..كيف يمكن محاسبة حكومة الكاظمي..نائب يبين ذلك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك