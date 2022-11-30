نائب: اجراءات السوداني بمكافحة الفساد في الاتجاه الصحيح وننتظر وصوله للحيتان

وصف النائب عن كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اجراءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمكافحة "تسير بالاتجاه الصحيح".

وقال الساعدي في حديث صحفي ان :"الهيأة العليا لمكافحة الفساد تضم هياة النزاهة وفي إطار قانوني وقوة تنفيذية حتى لا يعاب على الحكومة تشكيل هيئات خارج القانون، وهي منظومة رقابية وأمنية قادرة على إنفاذ القانون وتحقيق البرنامج الحكومي فيما يخص مكافحة الفساد".

وشدد بـ"ضرورة تعاضد الجهود وتنسيق المواقع لتمكن هذه المنظومة الرقابية من تنفيذ الواجبات المناط لها"، مستدركاً "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينتظر منه الكثير وملفات الفساد كثيرة وهو بحاجة الى منظومة قادرة على كشف الملفات وتنفيذ القانون".

واكد الساعدي "حاجة الحكومة الى رؤية واضحة لإعادة الثقة مابينها وبينها مؤسسات الدولة".

وتابع، انه "تم القبض على مجموعة من الاشخاص ويبدو انهم يمثلون الحلقة الاصغر في سرقة القرن ويجب ان تمتلك الحكومة من الجرأة الكشف عن الحيتان الكبيرة".

واشار الساعدي الى "استمرار الاجراءات القضائية للكشف عن المتورطين، وربما يتم التستر او اخفاء بعض الاسماء وعدم الاعلان عنها لغايات تحقيقية والاجراءات بالمجمل تسير بالاتجاه الصحيح".

وحول الزيارات المنكوكية للسوداني، اوضح الساعدي "من الضروري ان ينفتح العراق على جيرانه والقوى الاقليمية ويلعب دوره الحقيقي وفقا لمصلحته الوطنية ومبادئ حسن الجوار ولا ننسى ان واحدة من اهم المفاتيح في البلد هو خارجي وهناك انتهاك للمياه والقصف واحتلال وانتهاك السيادة".

وختم بالقول "رئيس الوزراء بعد ان اكمل تنظيم وترتيب اوراقه الداخلية وانطلق ببرنامجه الحكومي لابد ان ينتقل الى مرحلة الحراك الاقليمي والمسارات الدولية".