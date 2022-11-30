أول تعليق للإطار التنسيقي على التغييرات في المنظومة الامنية

اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الاربعاء، ان التغييرات الواسعة في منظومة امن العراق متوقعة منذ ثمانية اسابيع.

وقال حسن في حديث لـ /المعلومة /، ان "ملف معالجة الترهل وتصحيح مسار الملف الامني في العراق يعد اولوية في عمل حكومة السوداني"، لافتا الى انها "وضعت خارطة طريق بدأت بتطبيقها منذ ثمانية اسابيع من خلال اجراء تغيرات متتالية وهامة في منظومة امن العراق".

واضاف، أن "التغييرات الحالية ستجري في ثلاث مراحل ستشمل المناصب العليا تليها الوسطى صولا الى المحافظات"، مؤكدا ان "هناك مسارات ثابتة في التغير تعتمد بالاساس على الكفاءة والخبرة واناطة المناصب للدماء الشابة من اجل خلق قفزة نوعية في تطبيق الخطط والبرامج".

ونفى ،ان "تكون التغييرات وفق اطار ضغط سياسي او تبني مرشحين من قوى واحزاب"، مبينا أن "المؤسسة الامنية خط احمر وبعيدة عن اي تدخلات حزبية".

وكان جهاز المخابرات شهد اليوم تغيرات واسعة في قياداتها العليا هي الاكبر منذ سنوات سبقها تغيرات واسعة في الداخلية يوم امس