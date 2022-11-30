البرلمان يتحرك نحو السفير الكوري لحل أزمة مجمع بسماية

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، الاربعاء، أنها ستلجأ الى السفير الكوري لحسم مشاكل مجمع مدينة بسماية السكني .

وذكر اعلام البرلمان في بيان إن "وفدا من لجنة الاستثمار والتنمية زار برئاسة النائب ڤيان عبد العزيز رئيس السن ونائب رئيس اللجنة النائب حسين السعبري وعضوي اللجنة النائبين امانج محمود ومحمد الزيادي مجمع بسماية السكني".

وجرى خلال زيارة الوفد "الاطلاع على تفاصيل مشروع بسماية السكني والمشاكل والمعوقات التي تواجه هيئة الاستثمار لاكمال المشروع ،اضافة الى مناقشة سبل تذليل المشاكل لاعادة العمل من قبل شركة هنوا الكورية".

واكدت رئيسة اللجنة على "ضرورة ايجاد حل للمشاكل العالقة قريبا ، وسيكون هناك لقاء مع الشركة الكورية لتسوية الخلافات الحاصلة بين الطرفين."

من جانبة اوضح النائب السعبري ان "اللجنة ستلتقي بالسفير الكوري لدى بغداد ، لحث الشركة على ايجاد تسوية للمشاكل والعودة بأسرع وقت لاكمال المشروع ".