السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويوكل المهمة لـ "زاير"

أنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، فيما كلف حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه"، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة".

وأضاف، ان "رئيس الوزراء كلّف بدلاً عن الساعدي، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة".

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بالأولوية في المنهاج الوزاري".