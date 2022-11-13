السوداني يوجه بتكريم عناصر الأنتربول العراقي

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتكريم عناصر (الانتربول العراقي) الذين ساهموا باسترداد الارهابي (عبد الله ياسر سبعاوي الناصري).

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني، وجه بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على استرداد المتهم المدعو (عبد الله ياسر سبعاوي الناصري)، واستلامه من السلطات اللبنانية، وتقديمه أمام عدالة القضاء العراقي لينال جزاءه العادل".

وأضاف البيان، أن "المتهم أعلاه كان مطلوباً للقانون لاشتراكه في جريمة قتل شهدائنا الأبرار من قاعدة سبايكر عام 2014، وقد جرت عملية استرداده عبر تعاون وثيق من قبل مقاتلينا الأبطال في وزارة الدخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق في بيروت".