السوداني يعلن الشروع بتأسيس لجنة مشتركة مع الاتحادات والنقابات

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الشروع بتأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "التقى اليوم السبت، عدداً من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطّاعية، واستمع الى عرض من الحضور عن مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، وما يعتري هذا القطّاع الحيوي من مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه".

وأكد السوداني، أنه "عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات"، مبيناً أن "رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري ورؤيتها في مجالات متعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية".

من جهتهم، عبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن "دعمهم لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع السوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة بينهم وبين رئاسة مجلس الوزراء".