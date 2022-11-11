مع أول زخه مطر.. انطفاء الكهرباء في النجف

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأنطفاء تام للكهرباء في محافظة النجف مع أول زخه مطر تسهدها المحافظة.

وقال المصدر ان محافظة النجف تشهد انطفاء تام للكهرباء الان كل الأحياء"، موضحا ان "سقوط اسلاك الكهرباء امام بوابة مستشفى الحكيم وفرق الصيانة تباشر بتصليح العطل".

واشار المصدر الى ان " السيطرة المركزية في المحافظة اطلقت نداء يفيد بان اغلب المغذيات سقطت" مبينا ان فرق الصيانة تنتظر ان يهدئ الجو لتباشر اعادة المغذيات الى العمل".