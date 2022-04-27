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الشيخ جلال الدين الصغير : احداث أوكرانيا نقلت العالم نقلة جذرية لن يعود معها الى ما كان عليه فما هي خيارات الأقطاب العالمية؟
وكالة انباء براثا
108
2022-04-27
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