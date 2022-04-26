بدر تعلق على نية الحلبوسي الانسحاب من العملية السياسية: ضغوطات للحصول على الامتيازات

علقت كتلة بدر اليوم الثلاثاء، على نية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الانسحاب من العملية السياسية.

وقال القيادي في الكتلة محمد البياتي في حديث صحفي انه “لا توجد نية لدى اي كتلة سياسية سواء فائزة او لا لديها نية بالانسحاب من العملية السياسية وهذا ينطبق على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي او غيره”.

واضاف البياتي ان “هذه مجرد ضغوطات على الكتل الاخرى من اجل الامتيازات والحفاظ على المناصب التي حصل عليها من الجلسة الاولى والطريقة التي شكلت بها رئاسة البرلمان”.

هذا وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فجر اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر، عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق.