النزاهة تضبط منتحل صفة عقيد أحد الأجهزة الأمنية متلبساً بالجرم المشهود

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم ينتحل صفة ضابط في استخبارات أحد الأجهزة الأمنيَّة، مشيرةً إلى أنَّ المتهم تلقى مبالغ مالية من المواطنين؛ لقاء وعود كاذبة بتعيينهم.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، أفادت في بيان بـ"تأليف فريق عمل من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، بعد تلقيها معلوماتٍ تفيد بقيام أحد المحتالين المنتحلين لصفة عقيد في استخبارات وزارة الداخليَّة بممارسة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين واستحصال مبالغ مالية دون وجه حقٍّ".

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق انتقل إلى أحد الأسواق الشعبيَّة في العاصمة بغداد وقام بنصب كمينٍ محكم للمتهم، حيث تمكَّن من ضبطه مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من أحد المشتكين"، مؤكدةً أن "المبلغ المضبوط يمثل دفعة مكملة للمبالغ التي تسلمها من المشتكين".

وأضافت إنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بينت أن المتهم كاسب ينتحل صفة عقيد في الداخلية؛ بغية ممارسة عمليات النصب والاحتيال؛ بهدف الحصول على منافع شخصية، عبر إيهام المواطنين بتعيينهم"، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّة تمت بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والقوة الماسكة للأرض".

وأشارت الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق".

يشار الى أن الهيئة دعت المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز والرشوة التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد.