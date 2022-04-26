عصائب اهل الحق: امريكا هي من تقف وراء عرقلة الاتفاقية الصينية وطريق الحرير

كشف عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سالم العبادي، اليوم الثلاثاء، عن من يقف وراء عرقلة الاتفاقية الصينية ومشروع الحرير، مشيرا الى ان الاتفاقية الصينية قادرة على انعاش الاقتصاد العراقي.

وقال العبادي في تصريح صحفي “بالتأكيد من يقف وراء عرقلة الاتفاقية الصينية العراقية ومشروع الحرير من خلال العراق بالدرجة الاساس هو الجانب الامريكي”،

مشيرا الى ان “الحكومة الامريكية تعلم علم اليقين ان الذهاب باتجاه الصين هو ضرب لمصالحها و مطامحها في العراق وبالتالي تحاول بكل ما اوتيت من قوة بطريقة او باخرى عرقلة مثل هذه المشاريع من خلال الضغط على بعض الاطراف السياسية داخل العراق من جهة و الضغط على الحكومة العراقية الخاضعة لقراراتها من جهه اخرى، وبالتالي يبقى هذا المطلب هو مطلب عراقي قادر على انقاذ وانتشال العراق من واقعه الاقتصادي المزري”.

واوضح ان “الاتفاقية الصينية قادرة على انعاش الاقتصاد العراقي الربط بين طريق الحرير (ربط العراقي بطريق الحرير) هو نظرة مستقبلية اقتصادية مشرقة لو تمت، ولكن تبقى القضية اختبار للقرار العراقي السيادي والرؤيا المستقلة المخلصة للمصلحة العراقية العليا و هو اختبار حقيقي لكل الخيرين في العراق في اثبات وطنيتهم من اجل تنفيذ وتمرير مثل هكذا مشاريع”.