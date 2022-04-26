اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط متهمين بحوزتهم كتب “مزورة” لاستيراد 150 الف طن من المواد البلاستيكية في زرباطية.

وذكرت الهيأة في بيان انه “بأشراف مباشر من قبل اللواء عمر عدنان الوائلي تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي من ضبط متهمين ومعهم (اوليات مزوره لاستيراد 150 الف طن مواد بلاستيكية) حاولوا تمريرها على انها معفاة من الرسوم الكمركية والضريبية برفقه كتاب مزور ايضا، ولكن كوادر المنفذ كانت على قدر المسؤولية وتمكنت من ضبطهم واحالتهم الى مركز الشرطة المختص بعد تنظيم محضر ضبط بالاوليات المزورة”.

واضاف انه “تأتي هذه الجهود وعمليات الضبط النوعية لمنع استغلال كتب الاعفاء بغير القصد الذي صدرت من اجله وتستمر هيأة المنافذ الحدودية بممارسة دورها الرقابي والاشرافي لتكون صمام الامان لمنع مرور اي عمليات تزوير او محاولات للتهرب من دفع الرسوم السيادية”.