النائب باسم خشان يقدم شكوى عند محكمة النزاهة ضد مدير بلدية السماوة

اعلن النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم شكوى عند محكمة النزاهة ضد مدير بلدية السماوة.

وقال خشان في بيان ان “مدير بلدية السماوة يمتنع عن تزويدنا بما طلبنا من أوليات ووثائق تتعلق بالفساد المعروف عن قطع الاراضي التي تم بيعها أو تخصيصها خلافا للقانون، اضافة الى قضايا فساد أخرى تتعلق بالمشاريع الاستثمارية وعقود المساطحة وايجار أموال البلدية”.

واضاف ان “الأدلة التي لدي، وأنا أحاول جمع وثائق تعززها، تثبت تورط البلدية بقضايا فساد كبيرة، وإن عرقلة المدير لمهماتها الرقابية يعزز قناعتنا بتورطه شخصيا”،

مشيرا “لذا قدمت شكوى ضده الى محكمة تحقيق النزاهة لإمتناعه عن تزويدنا بما طلبنا، وسوف الحقها بحزمة من الشكاوى”.