المحلل السياسي صباح الطائي : الحلبوسي يتحمل مسؤولية عرقلة استجواب المقصرين داخل البرلمان

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان رئاسة البرلمان غائبة عن الجانب الرقابي خصوصا مايتعلق باستجواب المقصرين في الدولة، لافتا الى ان الحلبوسي يتحمل مسؤولية عدم تفعيل الاستجوابات ومحاباة بعض الاطراف على حساب الاخرى.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بعض النواب حملوا رئيس البرلمان مسؤولية عدم عقد جلسات البرلمان من اجل تشريع بعض القوانين او مناقشتها على اقل تقدير، وهو مايؤكد انشغال الرئيس بالجوانب السياسية بدلا من ممارسة دوره كرئيس للبرلمان”.

واضاف ان “ملف الاستجوابات غائب كليا عن البرلمان، الامر الذي يتحمله رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ماسمح لاستفحال الفساد وتجاوز الكثير من المسؤولين على القانون من دون اي رادع”.

وبين ان “قيام النائب الاول باجراءات نقاشات واجتماعات متواصلة من دون حضور رئيس المجلس، يؤشر على انه تجاهل من قبل رئيس البرلمان وعدم ممارسته دوره وانشغاله بالقضايا السياسية فقط”.