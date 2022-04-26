النائب عن الاطار علي الجمالي : تركيا تخطط لعرقلة مشروع الحزام وطريق الحرير

اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي علي الجمالي، ان تركيا تسعى لعرقلة تنفيذ الاتفاقية الصينية المتعلقة بالحزام وطريق الحرير، لافتا الى ان هناك مخططا سياسيا بين تركيا والخليج يهدف الى عرقلة المشروع المذكور.

وقال الجمالي لـ /المعلومة/، ان “محاولة عرقلة الاتفاقية الصينية الخاصة بالحزام والطريق يجري تنفيذها في الوقت الراهن من خلال الجانب التركي والقصف المتواصل على المناطق الشمالية ومحاولة احتلال العديد من اراضيه”.

واضاف ان “عرقلة هذا المشروع تمت من خلال مخطط تركي خليجي مع التحالف الثلاثي بهدف عدم تنفيذ مشروع الحزام وطريق الحرير ضمن الاتفاقية الصينية”.

وبين ان “تركيا تسعى لقطع طريق الحرير وكذلك السيطرة على سنجار واعادة تحيق الحلم العثماني، خصوصا مايتعلق بالمشاريع الاقتصادية، حيث تنص سياسة المخطط المذكور على خدمة المصالح التركية اقتصاديا”.