النائب المستقل باسم خشان ينتقد رئاسة البرلمان: مواقفها مخجلة إزاء التجاوزات التركية

اعتبر النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، هيئة رئاسة مجلس النواب حالياً بأنها في إجازة أربعينية تجاه ما يحدث من أزمات في العراق، فيما أكد أنه لا يوجد إي إجراء حقيقي للوقوف بوجه العمليات العسكرية التركية في شمال البلد.

وقال خشان في حديث ل / المعلومة /، إن “رئاسة مجلس النواب متخذة موقف الصمت، حالها حال رئاستي الجمهورية والوزراء حول الأحداث والأزمات التي تحصل في البلد”، مؤكدا أن “ما يجري على الساحة العراقية كأنه في دولة أجنبية وليس داخل البلد”.

وأضاف، أن “مجلس النواب حالياً معطل وفي إجازة أربعينية، ولا يوجد إي إجراء حقيقي للوقوف بوجه العمليات العسكرية التي تشنها تركيا في شمال العراق لأسباب غير معروف سندها الدستوري”.

وأوضح النائب المستقل أنه “كان من المفترض استمرار جلسات مجلس النواب وممارسة مهامه التشريعية كمجلس مكتمل للوقوف بوجه التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجه الشعب العراقي، باعتباره السلطة القانونية الوحيدة في العملية السياسية”.