تعلقا على تغريدته.. النائب الحمامي : لغة الحلبوسي “المتهسترة” تؤكد فشل مشروعه

اكد النائب عارف الحمامي , الثلاثاء , ان اللغة التي استخدمها محمد الحلبوسي بتغريدته الأخير حول تهديده باتخاذ مواقف اتجاه العملية السياسية تبين مدى انفعاله , مشيرا الى ان اللغة التي استخدمها في تغريدته هي لغة المتهسترين واثبات شبه اكيد بفشله والثلاثي لمشروعهم السياسي .

وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المطلع والمتمعن في تغريدة محمد الحلبوسي الأخيرة يلمس فيها مدى انفعاله الواضح واستخدمه للغة التهديد والوعيد ” .

وأضاف ان “اللغة التي كتبت بها التغريدة تؤكد الهيسترية التي يعشها الحلبوسي بعد ان تأكد بأن مشروع التحالف الثلاثي قد فشل فشلا ذريعا ولايمكن بأي حال تحقيقه خاصة بعدما أدركت الدول الداعمة للمشروع بفشله”.

وكان الحلبوسي نشر تغريدة على موقع “تويتر” في ساعة متقدمة من صباح اليوم، لوح فيها بالانسحاب من العملية السياسية بسبب تفاقم صراعات الزعامات داخل البيت السني وعودة بعض المطلوبين.