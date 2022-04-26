احباط تعرض ارهابي في” البو موسى” بديالى

اكد مصدر امني، الثلاثاء، احباط تعرض ارهابي في محيط قرية البو موسى شمال شرق ديالى.
وقال المصدر ان” داعش الارهابي هاجم باسلحة القنص كاميرا حرارية في محيط بساتين قرية البو موسى قرب قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) وتم التصدي له دون اي اصابات”.
واضاف المصدر،ان” قوات امنية مشتركة بدات عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي”.
وتشهد ديالى خروقات امنية متكررة بين فترة واخرى مايؤدي الى سقوط شهداء وجرحى”.
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